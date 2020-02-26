قتلى بأعمال عنف بين هندوس ومسلمين في الهند

نيودلهي ـ وكالات: شهدت العاصمة الهندية نيودلهي مساء أمس الاول ليلة ثالثة من أعمال العنف حيث تفيد التقارير الواردة من هناك بتعرض منازل ومحلات مسلمين لهجوم من قبل حشود غاضبة. وقتل 20 شخصا في اعمال العنف التي تعد الأكثر دموية في العاصمة الهندية منذ عقود.وكانت الاشتباكات قد اندلعت يوم الأحد الماضي بين مؤيدين لقانون للجنسية مثير للجدل ومعارضين.ووصف مسؤول في حكومة العاصمة الوضع بـ”المقلق” مشددا على ضرورة دعوة الجيش إلى التدخل. ويمنح القانون الجديد حق المواطَنة للمهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا.

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