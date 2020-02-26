صلالة ـ العمانية: عقدت لجنة قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة بمحافظة ظفار أمس اجتماعا لها برئاسة الدكتور خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار بحضور أعضاء اللجنة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالمحافظة. تم خلال الاجتماع التعريف بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار فيما يتعلق بمجابهة فيروس كورونا المستجد. كما ناقش الاجتماع الاجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الاطار وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستجابة الطبية بظفار يناقش الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.