السيسي يتقدم جنازة عسكرية للرئيس المصري الأسبق

القاهرة ـ وكالات: تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جنازة عسكرية للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي يوم أمس الأول عن عمر ناهز 91 عاما. وكان الجثمان وصل إلى مسجد المشير طنطاوي بشرق القاهرة في وقت سابق امس على متن طائرة نقلته من المستشفى العسكري الذي توفي فيه. وجرت مراسم الجنازة العسكرية المهيبة بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، إلى جانب كبار قادة القوات المسلحة المصرية.وقدم السيسي العزاء لنجلي مبارك علاء وجمال وأفراد العائلة. وتم وضع الجثمان على عربة مدفع تجرها الأحصنة وجرى استعراض الأوسمة التي كان يحملها مبارك. وأطلقت المدفعية 21 طلقة ، كما عُزفت الموسيقى العسكرية الجنائزية أثناء تشييع جثمان مبارك. وقد تواجد عدد من أنصار مبارك أمام المسجد وحمل بعضهم صورا للرئيس الراحل الذي كان قد تنحى عن السلطة بعد احتجاجات شعبية عام 2011.

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