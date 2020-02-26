ابن الممثلة ريس ويذرسبون يلقنها درسا على أنستقرام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الممثلة الأمريكية الفائزة بالأوسكار ريس ويذرسبون، مقطع فيديو طريفا على حسابها الشخصي في موقع أنستقرام، يظهر فيه ابنها يعلمها درسا جديدا لكي تصبح أكثر شعبية على موقع تيك توك.

وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي، حاول ديكون فيليب، ابن الممثلة من زوجها السابق ريان فيليب، أن يعلم والدته كيف تصافح على طريقة مشاهير "تيك توك".





سبق لـ"ديكون" أن ظهر مع الممثلة في مقطع فيديو لاقى رواجا شديدا في موقع التواصل الاجتماعي، تضمن الفيديو تعريف الابن لوالدته بطرق استخدام تيك توك، كما رقصا سويا بطريقة محببة لاقت إعجاب محبي الممثلة، خاصةً مع تلقائيتها وخفة ظلها.

مع شعبية "ويذرسبون"، 43 عاما على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرت الممثلة في تقديم الفيديوهات مع ابنها ذي الـ16 عاما، وفي الفيديو الأخير، حاول الابن أن يشرح لها طرق المصافحة المختلفة بين الشباب، تلك التي تجعلها تبدو رائعة، وأخرى تجعلها تبدو كبيرة السن.

