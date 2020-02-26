سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، الأربعاء، لدى البنك المركزي السوداني 53.9 جنيه للشراء و54.1 للبيع، فيما استقر السعر بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند 105 جنيهات، دون تغير عن تعاملات الثلاثاء.

وشكل ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية لا سيما الدولار أمام الجنيه السوداني أزمة أمام صانع السياسات المالية والنقدية بالسودان والذى يستنزف- الصعود- احتياطات النقد الأجنبي للبلاد.

ويحاول المركزي السوداني تثبيت سعر الجنيه بعد اتباعه خلال الأيام الماضية سياسة الخفض التدريجي للعملة الوطنية، والتي صاحبتها أيضا زيادة في قيمة الدولار بالسوق السوداء.

Advertisements

ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، في الوقت الذي ترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو 58.60 جنيه للشراء مقابل 58.89 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 70.02 جنيه للشراء مقابل 70.37 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 113 جنيها والإسترليني 134 جنيها، بحسب البنك المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي المركزي السوداني سجل الريال السعودي 14.37 جنيه للشراء مقابل 14.44 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 174.77 جنيه للشراء و175.81 جنيه للبيع.

أما السوق السوداء، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 27.90 جنيه، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 28.80 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي 245 جنيها خلال تعاملات أمس وفقا لمواقع سودانية.