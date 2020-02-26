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تسجيل أول إصابة بكورونا في صفوف الجيش الأمريكي

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

تسجيل أول إصابة بكورونا في صفوف الجيش الأمريكي

الخليج 365 - متابعات

أعلن البنتاغون، اليوم ، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في صفوف القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

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ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن بيان صادر من الجيش الأمريكي، أن الجندي المصاب يخدم في معسكر كارول الواقع على بعد 30 كم شمال مدينة دايغو، بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وقد وُضع في حجر صحّي في مقرّ إقامته الواقع خارج القاعدة العسكرية.

 

يأتي ذلك بعد تسجيل كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ وحالة وفاة واحدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلد إلى نحو 1146 مصابا.

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