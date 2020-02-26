أول ظهور رسمي لسوزان مبارك بعد إجرائها عمليات جراحية؟

صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال لتقديم واجب العزاء بمسجد المشير طنطاوي.

وكان مبارك توفي أمس عن عمر يناهز 91 عاما، في غرفة للرعاية المركزة بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية.

ونعته الرئاسة المصرية والقوات المسلحة كأحد أبطال حرب عام 1973 وأعلنت الرئاسة الحداد العام ثلاثة أيام.

وشارك مسؤولون عسكريون كبار في تشييع جنازة مبارك، وذكر التليفزيون الرسمي أنه سيتم نقل الجثمان جوا من المسجد الذي سيُصلى عليه فيه إلى المكان الذي سيوارى فيه الثرى. حسبما نشر موقع "المصري اليوم".

وظهرت قرينة الرئيس الراحل سوزان مبارك، وهي يكسو وجهها علامات الكبر والشيخوخة، وذلك بعد أن أجرت العديد من العمليات الجراحية، بسبب تدهور حالتها الصحية.

ويعد هذا الظهور الأول لسوزان مبارك بعد إجرائها عملية جراحية، وخلال تشيع الجنازة ظهرت السيدة سوزان، في حالة من الإعياء الشديد والحزن الذي خيم على وجهها لفقدان زوجها. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

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وفي وقت سابق، دُفن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مقابر الأسرة بمدينة مصر الجديدة، بجوار كلية البنات، حيث دفن حفيده.

جاء ذلك بعد مراسم الجنازة العسكرية، التي تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انطلقت من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

و وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة لمسجد المشير طنطاوي، في التجمع الخامس، لحضور صلاة الجنازة، وتقدم الجنازة العسكرية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وكانت سوزان مبارك قد تلقت العزاء في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قبل صلاة الجنازة التى تمت بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وصباح اليوم الأربعاء، حرص العديد من محبي الرئيس الأسبق، على التوافد إلى مسجد المشير، ليلقوا النظرة الأخيرة على الرئيس الأسبق.

فيما رفع الموجودون بمحيط المسجد، العديد من اللافتات التي ينعون من خلالها مبارك، معربين عن أسفهم الشديد لفقدان البطل الذي حمى مصر وشعبها، (حسب لافتاتهم).