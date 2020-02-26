روني لحود: علينا أن نبحث عن مصادر خارجية لتأمين قروض الاسكان

أشار المدير العام للمؤسسة العامة للإسكانروني لحود الى أن "تعميم مصرف لبنان حول قروض الاسكان جاء لتخفيض الفوائد الى الـ3%"، موضحا أنه "سيتوجب على المقترض أن يدفع راس المال في أول مرحلة والمؤسسة العامة للاسكان ستدفع عنه الفوائد، وفي المرحلة الثانية فعلى المقترض أن يدفع الفوائد لكن قيمة الدفعة ستكون أقل".
وأكد لحود، في حديث تلفزيوني، أن "العمل في التعميم سيبدأ في 1 نيسان المقبل وستلتزم به جميع المصارف، وهو يشمل جميع الناس"، لافتا الى أن المؤسسة العامة للاسكان جاهزة لاعطاء قروضا للمواطنين لكن المصارف لا تستطيع إعطاء القروض، وعلينا أن نبحث عن مصادر خارجية لتأمينها".
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