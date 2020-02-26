الطبش: الحريري كان وما زال وسيبقى حريصا على لبنان

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش، في حديث تلفزيوني، أن "رئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان وما زال وسيبقى حريصا على لبنان"، مشيرة الى أن "الإشاعات التي تصدر بحقه لا تليق به".
وعن اذا ما كان الهدف من زيارة الحريري الى الامارات والسعودية التحريض على رئيس الحكومة حسان دياب، أجابت الطبش بأن "هذه ليست الأخلاق الحريرية".
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