الطبش: الحريري كان وما زال وسيبقى حريصا على لبنان

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​رولا الطبش​، في حديث تلفزيوني، أن "رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ كان وما زال وسيبقى ​حريصا​ على ​لبنان​"، مشيرة الى أن "الإشاعات التي تصدر بحقه لا تليق به".

وعن اذا ما كان الهدف من زيارة الحريري الى ​الامارات​ و​السعودية​ التحريض على رئيس الحكومة ​حسان دياب​، أجابت الطبش بأن "هذه ليست الأخلاق الحريرية".