نقولا نحاس: هناك غباء سياسي في ادارة الشأن العام

أوضح النائب نقولا نحاس أنه "من الضروري خصخصة بعض القطاعات في الدولة، فعندما أريد أن أنتج سلعة وأضفت عليها تكلفة الكهرباء ستكون السلعة من أغلى السلع في العالم، بينما اذا لجأت الى شركة خاصة وخفضت لي سعر الكهرباء سينعكس هذا التخفيض على سعر السلعة"، لافتا الى "ضرورة الشراكة بين القطاع العام والخاص، فلبنان هو في المرتبة 136/170 بين الدول التنافسية في العالم".
وأكد نحاس، في حديث تلفزيوني، "أنني ضد أي شراكة أو خصخصة اذا لم يكن عليها رقابة، ولا أثق بأن أي مشروع يعطى شراكة أو خصخصة سيحافظ على مصالح الناس الا إذا كان عليه رقابة، والمشكلة هي في العقلية المتحكمة بالادارة والاداء".
واعتبر، أن "أكثر ما يؤثر على تدني الوضع الاقتصادي هي الكهرباء بالدرجة الأولى، والباب الاساسي للشراكة مع القطاع الخاص هو الطرقات، والبنى التحتية، وسدود المياه"، ذاكرا أن "البنك الدولي كشف في تقرير له عن كلفة تعثر حركة الطرقات بالسنة وهي 4 مليار دولار".
وأشار نحاس الى أن "هناك غباء سياسي في ادارة الشأن العام، وتعثر الذهنية المتحكمة في كل ما نعيشه منذ 30 سنة حتى اليوم هي التي أوصلتنا الى وضعنا الآن".
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