الجيش: زورق اسرائيلي خرق المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة

اعلنت ​قيادة الجيش​ أن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 26/2/2020 ​الساعة​ 6.25، ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 100 متراً ولمدة 3 دقائق، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان". إضغط للمزيد

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