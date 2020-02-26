أعتبر النائب في تكتل "​لبنان القوي​" ​سليم عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بعد أيام وأسابيع وأشهر من التجني والإفتراء والكذب والإشاعات والسباب والشتائم وقلة الأخلاق أتت كلمة الرئيس بالوقائع والحقائق وبدقائق قليلة تعطي صاحب الحق حقه وتضع النقاط على الحروف".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: بعد أيام وأشهر من الإفتراء أتت كلمة الرئيس لتضع النقاط على الحروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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