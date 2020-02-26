حمدان: بترول وغاز لبنان للناس وليس لجماعة النهب

اكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "بترول وغاز ​لبنان​ للناس وليس للوسواس الخناس جماعة النهب المذهبيين نواطير الكاز و ​الغاز​ الفاسدين والمفسدين"، مضيفا :"لا تبيعونا كلاما في البحر وقصورا وهمية في ​إسبانيا​ و​ايطاليا​ وانتم تملكون القصور الحقيقية هناك مع زوجاتكم وأولادكم".

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