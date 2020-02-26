نصر: العائدات المالية من قطاع البترول تستند لكمية الغاز ونوعيته وكلفة الاستخراج والاسواق

أكد رئيس هيئة ادارة ​قطاع البترول​ ​وليد نصر​، في حديث تلفزيوني، ان "شركة ​توتال​ وحلفائها ملزمين بحفر بئر استكشافي عام 2020 في بلوك رقم تسعة ونحن نتظر نتيجة هذا الحفر، ولا يمكن التأكد حالياً ما اذا كانت حقل كاريش للغاز يمتد الى ​لبنان​ ام لا، ولكن الدراسات الاخيرة تقول وتؤكد انه لا يمتد وبالوقت الحالي ​اسرائيل​ لا تستطيع سحب ​الغاز​ اللبناني", لافتاً الى ان "​الدولة اللبنانية​ تأخرت لعام 2018 حيث مضت اول عقد، وخسرت عامل الوقت، ولكن خلال هذه السنوات استفادنا للتحضير اكثر لحفر الابار".

وبيّن نصر ان "تحديد العائدات المالية من قطاع البترول يستند الى ثلاثة عوامل (كمية الغاز ونوعيته، كلفة الاستخراج، والاسواق) ويوجد تقديرات للحد الاعلى والادنى، والمهم اليوم ان الاستثمار بقطاع البترول يقع على عاتق الشركات الاجنبية المستثمرة، والدولة لا تتكلف نهائياً".