صحناوي: بدأت تظهر جهود وزراء التيار لإستثمار ثروات البلد وإفشال مؤامرا

اعتبر عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نقولا صحناوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "في نفس الوقت الذي تتطور به الحملة الداخلية والخارجية لإفلاس لبنان، بدأت تظهر جهود وزراء التيار لإستثمار ثروات البلد وإفشال مؤامرات اعدائه"، مضيفا :"كما يقول الأب مبارك: لبنان وقف الله وأبواب الجحيم لن تقوى علينا".

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