مجلس القضاء الاعلى أكد الاحترام والتعاون بين القضاء والمحاماة

اجتمع مجلس ​القضاء​ الأعلى، وقدر في بيان على الاثر، لنقيب المحامين في ​بيروت​ البيان الصادر عنه بتاريخ 24/2/2020، وأكد في هذا الإطار، على "الإحترام والتعاون المتبادل بين القضاء والمحاماة، تحقيقا للهدف المشترك المتمثل بسيادة دولة القانون والمؤسسات الضامنة لحقوق المواطنين وحرياتهم".

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