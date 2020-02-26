وزير الصحة البريطاني: تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في بريطانيا

أكد ​وزير الصحة​ البريطاني مات هانكوك، "تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في ​بريطانيا​"، مشيرا الى أن "​الحكومة​ تمتلك خطة واضحة لاحتواء انتشار الفيروس"، ولافتا الى "أننا نتوقع المزيد من الحالات هنا، ولا حاجة لإغلاق المدارس في الوقت الذي يخضع فيه التلاميذ لفحوصات تشخيص الفيروس".

يذكر أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، دعا في وقت سابق إلى "عدم الهلع بسبب تفشي كورونا"، مؤكدا "تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم أجمع، شخصت 96.5% منها في الصين".