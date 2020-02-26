الجبير: إيران تسببت بالدمار والخراب في اليمن ولا يمكنها لعب دور فيه

أكد وزير ​الدولة​ السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ في ​مؤتمر​ صحفي، مع مشاركة وزيرة خارجية ​السويد​ آن ليندي، "التزام ​السعودية​ و​المجتمع الدولي​ بأن يحظى ​اليمن​ بالمساعدة الإنسانية عبر فتح أكبر عدد ممكن من الممرات لتقديم المساعدات"، مشدداً على "موقف المملكة تجاه الدور ال​إيران​ي السلبي ودعمها المنظمات الإرهابية وتصدير ​الثورة​ وزعزعة ​الأمن​ في المنطقة، ولا يمكن أن يكون لإيران دور في اليمن، حيث تسببت بالدمار والخراب، ولم تضع لبنة لبناء ​مستشفيات​ أو مدارس في اليمن".

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