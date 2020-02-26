لفت مستشار رئيس ​مجلس النواب​ الليبي عبد الحميد صافي، في حديث لقناة "الحدث"، الى "أننا انسحبنا من "جنيف" بسبب ازدواجية في المعايير وقد احترمنا مبادرة البعثة الأممية الا أن البعثة الأممية اتصلت بنواب لم يتم الاتفاق عليهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار رئيس مجلس النواب الليبي:انسحبنا من جنيف بسبب ازدواجية في المعايير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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