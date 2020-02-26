غانتس عن زيارة رئيس الموساد لقطر: نحن ضد تحويل الأموال لقطاع غزة

علق رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، ​بيني غانتس​، في حديث تلفزيوني، على "زيارة رئيس ​الموساد​ الاسرائيلي إلى قطر، معتبراً أن "المشكلة ليست في الزيارة نفسها، ولكن في سبب الزيارة إلى قطر"، مشيراً إلى أنه "ضد تحويل الأموال إلى ​قطاع غزة​".

يشار إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي الجنرال ​يوسي كوهين​، وقائد المنطقة الجنوبية في ​الجيش الإسرائيلي​، هرتسي هليڤي، قاما بزيارة سرية إلى ​الدوحة​، مطلع شباط الحالي، والتقيا شخصيات قطرية، من بينها رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار ​أمير قطر​ للأمن القومي محمد بن أحمد المسند.