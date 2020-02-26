علق رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، في حديث تلفزيوني، على "زيارة رئيس الموساد الاسرائيلي إلى قطر، معتبراً أن "المشكلة ليست في الزيارة نفسها، ولكن في سبب الزيارة إلى قطر"، مشيراً إلى أنه "ضد تحويل الأموال إلى قطاع غزة".
يشار إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي الجنرال يوسي كوهين، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليڤي، قاما بزيارة سرية إلى الدوحة، مطلع شباط الحالي، والتقيا شخصيات قطرية، من بينها رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن القومي محمد بن أحمد المسند.
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس عن زيارة رئيس الموساد لقطر: نحن ضد تحويل الأموال لقطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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