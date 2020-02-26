"فارس": إيران تعلن تعليق الرحلات الدينية إلى العراق

أعلنت وكالة "فارس" الايرانية أن "​إيران​ علقت الرحلات الدينية إلى ​العراق​ بسبب مخاوف من انتشار ​كورونا​".

وكانت قد اعلنت السلطات الايرانية فرض قيود على حرية التنقل داخل البلاد بالنسبة الى الاشخاص المصابين بفيروس "كورونا" المستجد او المشتبه باصابتهم به.

وقد أكد وزير الصحة سعيد نمكي، في وقت سابق، أنه "بدل اعلان الحجر الصحي في مدن، سنفرض قيودا على انتقال من يشتبه بانهم اصيبوا بالفيروس او تأكدت اصابتهم به".