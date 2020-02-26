وزارة الخارجية المصرية: ملتزمون بالمسار التفاوضي حول سد النهضة

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ أحمد حافظ، عن "التزام ​القاهرة​ بالمسار التفاوضي الذي ترعاه ​الولايات المتحدة​ و​البنك الدولي​ حول ​سد النهضة​"، مشيرا الى أن "الهدف من الاجتماع المقرر انعقاده غدا في ​واشنطن​ هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل السد".

ولفت حافظ، في بيان، الى أن "الاتفاق قام ببلورته الجانب الأميركي والبنك الدولي على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث مصر، ​السودان​، وإثيوبيا، منذ اجتماع واشنطن الأول الذي في عقد في السادس من تشرين الثاني عام 2019"، مؤكدا "مشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه ​الإدارة الأميركية​، وذلك تقديراً للدور ​البناء​ الذي اضطلعت به على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود".

وأوضح أن "مشاركة مصر في الاجتماع تأتي تطبيقا للنهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة".