"الحدث": الكويت ترسل طائرة إلى ميلانو لإجلاء مواطنيها بسبب "كورونا"

أفادت قناة "الحدث" بأن "السلطات في ​الكويت​ أرسلت ​طائرة​ إلى ​ميلانو​ لإجلاء مواطنيها بسبب ​كورونا​". وكان قد أكد وزير الصحة الكويتي أنه"يعتمد إجراءات وقائية مشددة لتحصين البلاد منالكورونا"، مشيرا الى أنه "لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس في الكويتوالوزارة في حالة انعقاد دائمة، ونتعامل بأعلى درجات الشفافية مع الوضع الصحي المصاحب لظهوركورونا في بعض الدول".

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