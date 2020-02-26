سلطات البحرين: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 33 حالة

اعلنت السلطات في ​البحرين​ عن "ارتفاع ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ إلى 33 حالة"، مشيرة الى ان "الطيران المدني مدد إلغاء جميع الرحلات من وإلى مطار دبي لمدة 48 ساعة بسبب الفيروس".

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