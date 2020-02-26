رأى رئيس برلمان العراق محمد الحلبوسي أن "عقد جلسة غدا لا يعني الاتفاق على تمرير حكومة الرئيس المكلف محمد علاوي"، لافنا الى أن "علاوي ليس مستقلا ولا يوجد توافق عليه".
وكانت قد حددت رئاسة مجلس النواب العراقي، الخميس، موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ورهنت انعقاد الجلسة بوصول السير الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي قبل 48 ساعة من موعد الانعقاد.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس برلمان العراق: علاوي ليس مستقلا ولا يوجد توافق عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.