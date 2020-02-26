رئيس برلمان العراق: علاوي ليس مستقلا ولا يوجد توافق عليه

رأى رئيس برلمان العراق محمد الحلبوسي أن "عقد جلسة غدا لا يعني الاتفاق على تمرير ​حكومة​ الرئيس المكلف محمد علاوي"، لافنا الى أن "علاوي ليس مستقلا ولا يوجد توافق عليه".

وكانت قد حددت رئاسة مجلس النواب العراقي، الخميس، موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ورهنت انعقاد الجلسة بوصول السير الذاتية للوزراء والمنهاج الحكومي قبل 48 ساعة من موعد الانعقاد.