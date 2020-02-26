الخارجية الأميركية: حزب الله جمع مالاً كثيراً في لبنان عن طريق الفساد

أعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، في مؤتمر صحفي، ان " حزب الله العراقي لا يزال تشكل تهديداً لقواتنا، وهذا الحزب من مكونات الحشد الشعبي وتموله الحكومة العراقية، وأميركا ستواصل دعم الاستقرار الأمني في العراق"، محملة "عصائب أهل الحق مسؤولية الهجمات على المصالح الأميركية، واميركا نعمل على تجفيف مصادر تمويلها", طالباً من السلطات العراقية، "حماية المصالح الأميركية"، واضعة "أحمد الحمداوي أحد قادة ميليشيات العراق على قائمة الإرهاب".
ولفت شنكر الى ان "الوزارة ادرجت 3 شخصيات لبنانية مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب، لا يمكن لحزب الله اللبناني أن يجمع الأموال ويعمل بحرية، والحزب جمع مالا كثيرا في لبنان عن طريق الفساد".
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