الخارجية الأميركية: حزب الله جمع مالاً كثيراً في لبنان عن طريق الفساد

أعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون ​الشرق الأوسط​ ديفيد شنكر، في ​مؤتمر​ صحفي، ان " حزب الله ​العراق​ي لا يزال تشكل تهديداً لقواتنا، وهذا الحزب من مكونات ​الحشد الشعبي​ وتموله ​الحكومة العراقية​، و​أميركا​ ستواصل دعم الاستقرار الأمني في العراق"، محملة "عصائب أهل الحق مسؤولية الهجمات على المصالح الأميركية، و​اميركا​ نعمل على تجفيف مصادر تمويلها", طالباً من السلطات العراقية، "حماية المصالح الأميركية"، واضعة "أحمد الحمداوي أحد قادة ميليشيات العراق على قائمة ​الإرهاب​".

ولفت شنكر الى ان "الوزارة ادرجت 3 شخصيات ​لبنان​ية مرتبطة بحزب الله على قوائم الإرهاب، لا يمكن لحزب الله اللبناني أن يجمع الأموال ويعمل بحرية، والحزب جمع مالا كثيرا في لبنان عن طريق الفساد".