ديفيد شنكر: عقوباتنا تسبب ضغطا كبيرا على حزب الله في لبنان

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر في حديث لقناة "​سكاي نيوز​ عربية" أن "عقوباتنا تسبب ضغطا كبيرا على ​حزب الله​ في ​لبنان​"، مشيرا الى ان "الحملة على ​إيران​ تستهدف الضغط عليها اقتصاديا بحيث يتعين عل ​طهران​ الحد من حجم تمويلها لحزب الله و​الحوثيين​ و​الحشد الشعبي​".

وكشف شنكر أنه "نحضر مجموعة عقوبات على خلفية قانون ماغنتسكي في لبنان وننظر في مجموعة من الأسماء"، لافتا الى انه "بالنسبة للأموال المنهوبة واستعادتها هذا أمر نتطلع للعمل عليه مع الحكومة اللبنانية".

ورأى شنكر أنه "لا يمكن إلقاء اللوم على الولايات المتحدة في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان"، مؤكدا أن "على حكومة حسان دياب المضي إلى الأمام في إصلاح حقيقي ومحاربة للفساد واتخاذ خيارات صعبة".