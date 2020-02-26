السلطات العراقية تحظر السفر إلى الصين وإيران وتايلند وإيطاليا والكويت والبحرين

أعلنت السلطات ​العراق​ية عن "تعطيل الدوام في ​المؤسسات التربوية​ و​الجامعات​ في العراق 10 أيام بسبب "​كورونا​"، كما منعت"مواطنيها من السفر إلى الصين وإيران وتايلند وإيطاليا والكويت والبحرين"، وحظرت "التجمعات في الأماكن العامة حتى الـ 7 من آذار".

وكانت قد أفادت قناة "الحدث" في وقت سابق عن أنه "لم تسجل أي إصابات بفيروس "الكورونا" في دولة العراق حتى الآن"، مشيرة الى أنه "تتخذ إجراءات وقائية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية العراقية لضمان عدم تفشي الفيروس من أي دولة الى العراق".