باكستان تؤكد أول إصابتين بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





إسلام آباد: رصدت باكستان اول حالتين من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كتب على تويتر مستشار الصحة العامة لرئيس الوزراء عمران خان الاربعاء، بعد ايام من اغلاق اسلام اباد حدودها البرية مع ايران التي توفي فيها 19 شخصا بسبب الفيروس.

وكتب ظافر ميرزا على تويتر "استطيع أن أؤكد اول حالتين بفيروس كورونا في باكستان. ويتم الاهتمام بالحالتين طبقا للبروتوكولات السريرية المعيارية، وحالة المصابين مستقرة. لا داعي للهلع، الأمور تحت السيطرة، سأعقد مؤتمرا صحافيا غدا لدى عودتي من تافتان" في اقليم بلوشستان.

وقالت ادارة الصحة في اقليم السند جنوب البلاد في بيان ان اول اصابة مؤكدة بالفيروس كانت في كراتشي لشاب عمره 22 عاما "سافر الى ايران حيث التقط الفيروس".

ولم تؤكد السلطات مكان وجود المصاب الثاني، الا ان وسائل الاعلام قالت انه في اسلام اباد.

وتنتشر مخاوف في باكستان حول كيفية تعامل البلد مع انتشار الفيروس اذ ان لها سجلا فاشلا في احتواء امراض معدية مثل شلل الاطفال والسل والتهاب الكبد.

وصرح خبير الصحة العامة الباكستاني ارشد الطاف لفرانس برس ""للاسف فان مفهوم الوقاية محدود. اخشى اننا لسنا مستعدين بشكل كاف لاي حالة طوارئ صحية".

ووضع 270 باكستانيا في الحجر الصحي في تفتان بعد عودتهم من زيارة دينية الى إيران، وكان بعضهم في قم، حيث تم الإبلاغ عن أولى إصابات كوفيد-19 في الجمهورية الإسلامية.

Advertisements

وتفتان موقع حدودي في بلوشستان، الاقليم الفقير وغير المستقر في جنوب غرب باكستان.

وأغلقت باكستان حدودها مع إيران الأحد، وشاهد مراسل وكالة فرانس الثلاثاء طوابير طويلة من الشاحنات ممنوعة من الدخول منذ أربعة أيام.

توفي 19 شخصًا على الأقل من اصل 139 مصابًا في إيران، ثاني دولة في العالم من حيث عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بعد الصين.

وهناك مخاوف فعلية من انتشار واسع للفيروس في باكستان حيث يواجه النظام الصحي صعوبات جمة. وتشترك باكستان وإيران في أكثر من 900 كلم من الحدود التي يسهل اختراقها.

وقال ضياء الله لانغوف، وزير الداخلية في بلوشستان إن هناك نحو عشرة آلاف باكستاني في إيران، معظمهم من الطلاب وزوار المقامات الدينية.

واضاف ان السلطات الإيرانية تعتزم إرسالهم إلى بلدهم ضمن مجموعات صغيرة.