إيران تفرض قيوداً على التنقل بسبب كورونا

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طهران: أعلنت السلطات الايرانية مساء الاربعاء فرض قيود على حرية التنقل داخل البلاد بالنسبة الى الاشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد او المشتبه باصابتهم به.

وقال وزير الصحة سعيد نمكي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون "بدل اعلان الحجر الصحي في مدن، سنفرض قيودا على تنقل من يشتبه بانهم اصيبوا بعدوى (الفيروس) او تأكدت اصابتهم به".

واضاف "تقرر نشر فرق عند مداخل العديد من المدن المزدحمة الحركة" مشيرا الى أن الاجراء دخل حيز التنفيذ "منذ ليلتين في عدة أماكن"، بدون مزيد من التفاصيل.

وقال ان عناصر هذه الفرق "سيقيسون حرارة (... أجسام) الناس (..) ويوقفون المصابين او المشتبه باصابتهم" بالفيروس.

وتابع الوزير "أطلب من الناس عدم السفر" مؤكدا ان أي شخص "مشتبه" باصابته "في مدخل مدينة" سيتم "بالتأكيد وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

ولم يحدد المدن المعنية بالاجراء.

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من جانب آخر أعلن المصدر ذاته "قيودا على دخول" العديد من العتبات المقدسة خصوصا مزار فاطمة بقم (وسط) المدينة التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء، والحضرة الرضوية في مشهد (شمال شرق) ثاني أكبر مدن ايران والمزار الكبير.

ولن يسمح بدخول الزوار الى أماكن العبادة هذه الا بعد تزويدهم ب "سائل مطهر لليدين، والمعلومات المناسبة (بشأن المرض) وأقنعة وبضرورة التحرك المستمر اي عدم التجمع، فقط يؤدون صلواتهم ويغادرون"، بحسب الوزير.

وسيتم تمديد غلق المدارس في المناطق التي تفشى فيها الفيروس لثلاثة أيام، ولاسبوع في الجامعات (بداية من السبت أول أيام الاسبوع في ايران).

وأضاف أنه سيتم في هذه الاماكن تعليق أداء صلاة الجمعة "لبعض الوقت" موضحا ان "كل هذه القرارات موقتة وسيتم تشديدها او تخفيفها بحسب تطور الوضع".

وتوفي 19 شخصا بالفيروس في ايران منذ الاعلان عن أول حالة عدوى في 19 شباط/فبراير، وأصيب نحو 140 شخصا بالعدوى في البلاد، بحسب أرقام رسمية.