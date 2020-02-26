شكرا لقرائتكم خبر عن الانشقاقات تضرب أردوغان.. استقالة قيادى كبير بحزب العدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقال عضو مجلس بلدية كاباز بمحافظة أنطاليا التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خليل أويا، من الحزب، موضحًا أنه يُجرى ضده العديد من المكائد.

ووفقًا لما نشرته منصات تركية معارضة، أن عضو مجلس بلدية كاباز بمحافظة أنطاليا التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، خليل أويا، تقدم باستقالته من الحزب موضحًا أنه يُجرى ضده العديد من الحيل.

وقال أويا، في بيانه على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: كما هو معروف، أصبحت عضوًا فى مجلس بلدية كاباز، فى الانتخابات المحلية التى أُجريت 31 مارس 2019، عن حزبى الذى أعمل به منذ إنشائه.

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وأكمل أويا بيانه قائلًا: "أنا أعلن استقالتي من حزب العدالة والتنمية، اعتبارًا من اليوم، لأنه بعد أن أصبحت عضوًا بمجلس البلدية، هناك مكائد وعمليات تمييز التي تُجرى ضدي. وسأواصل عملي كعضو في مجلس بلدية كاباز بشكل مستقل".

جدير بالذكر أن صحف تركية معارضة، ذكرت أن حزب العدالة والتنمية وحليفه في الانتخابات المحلية الأخيرة الحركة القومية المعارض، خسر ما يقرب من 60 ألف عضوية خلال شهرين، بعدما ارتفع عدد أعضاء حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة- وحليفه حزب "الخير".

وأشارت صحف تركية معارضة، إلى أن الحزب الحاكم شهد خلال الآونة الأخيرة سلسلة استقالات، كانت أبرزها استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو الماضي، واستقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو