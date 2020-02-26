إدراج أمين عام كتائب حزب الله العراقية على قوائم الإرهاب الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء تكثيف الضغط على جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران وزعيمها، معللة ذلك بارتباط الجماعة بقتل متعاقد أمريكي في العراق في ديسمبر.

وقال ناثان سيلز منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الوزارة خلال مؤتمر صحفي، بحسب رويترز "لا تزال جماعة كتائب حزب الله تشكل تهديدا للقوات الأمريكية في العراق... نزيد الضغط المفروض على الجماعة منذ عشر سنوات".

وأعلن سيلز إدراج الأمين العام لكتائب حزب الله العراقية أحمد الحميداوي على قوائم الإرهاب الأمريكية، متهما المجموعة باستهداف المصالح الأمريكية في العراق.

وشاركت كتائب حزب الله العراقية بشكل بارز في المظاهرات التي شهدها محيط السفارة الأمريكية في بغداد في الأسابيع الأخيرة.