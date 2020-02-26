أمير قطر يأمر بإجلاء القطريين والكويتيين من إيران بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قررت قطر، اليوم الأربعاء، إجلاء مواطنيها من إيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الجمهورية الإسلامية.
ونقلت الوكالة الرسمية القطرية أن أمير قطر أمر بإجلاء المواطنين القطريين والكويتيين من إيران.
وتوفي 19 شخصا في إيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من المدن بينها العاصمة طهران ومدينة قم الدينية، وانتقلت عدوى الفيروس عبر أشخاص سافروا من طهران إلى دول البحرين والإمارات والكويت ولبنان.
وانتشر مقطع فيديو في الساعات الأخيرة لمواطن قطري عالق في إيران يريد العودة بسبب فيروس كورونا، ويتهم السلطات القطرية بعدم التدخل لإجلاء المواطنين من إيران.
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