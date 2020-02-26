سامح عاشور: الاحتياطي النقدي لنقابة المحامين بلغ نحو 750 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن أكاديمية المحاماة منظومة تعليمية كاملة، وليست مجرد مبنى، وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطًا للقيد بجداول النقابة، ما سيجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء والنيابة، مشيرًا إلى أنها توفر دورات تدريبية للمحامين ودبلومات قانونية، مما يساهم في تأدية المحامين لدورهم الدستوري، بعدما أصبحت المحاماة مؤسسة دستورية في دستور 2014، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.
وأضاف "عاشور" خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بمحامي أسوان، على هامش افتتاحه مبنى النادي النهري للمحامين بأسوان بعد تطويره، أن الاحتياطي النقدي للنقابة بلغ نحو 750 مليون جنيه، في ظل سياسات ترشيد الإنفاق والضبط المالي ومراجعة موارد النقابة وأصولها، مؤكدًا أن النقابة تسعى حاليًا إلى رفع سقف العلاج والمعاشات بنهاية العام الحالي.
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