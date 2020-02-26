البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء بالكاتدرائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر العظة الأسبوعية، عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبعض كهنة وشعب الكنيسة،بالإضافة إلى وفد من الكنيسة الإنجيلية بألمانيا.

تحدث البابا تواضروس الثاني -في العظة- عن إحدى المحطات التي حددها خلال فترة الصيام وهي "شفتان نقيتان"، مشيرا إلى إن الخطية لا يمكن أن تفارق الإنسان إلا بالصوم والصلاة، كما قدم شرحا لأنواع اللسان.

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وأكد أن الامتناع عن جزء من الطعام خلال الصيام الكبير، هي دعوة لتكون الشفتين نقيتين، مشيرا إلى أن اللسان المتلون هو أحد الأسباب التي تمنع شفتيك من النقاوة، وأن اللسان المتلون هو من يتحدث بالنميمة ويطلق اللعنات .

وشرح معنى اللسان المتملق قائلا إن حديثه لا يخلو من الكذب أي يمدح أشخاصا دون داع بهدف الحصول على خدمة، مشيرا إلى أن الكلمة احيانا ما تجرح أكثر من حد السيف، وربما تدوم تلك الجروح أوقات طويلة، وأوضح أن الإنسان المتملق يستخدم كلماته من أجل أن يسود على الآخرين أو يكون ذي منصب، وأن اللسان المزيف هو ما تنعدم فيه المحبة الحقيقة.

وقال البابا تواضروس الثاني إن الكلمة المليئة بالمحبة تنعش الناس كما الزهور، مشيرا إلى أن القلب الصالح الشاكر دائما هو الوسيلة لتكون الشفاه نقية.

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