الكويت تجلي مواطنيها من إيطاليا

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية بأنه استكمالا لدورها في خدمة المواطنين والمقيمين وقطاع الطيران المدني في الدولة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني، فإنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين. ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني، فإنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين. وحددت الخطوط، وناشدت المواطنين المتواجدين بميلانو التواصل مع السفارة الكويتية في إيطاليا والقنصلية الكويتية في ميلانو بهذا الخصوص،، آملين لهم جميعاً عودا حميدا وسالما إلى أرض الوطن.



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