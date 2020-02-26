أول إصابة بفيروس كورونا في جورجيا

أعلنت وزارة الصحة الجورجية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت وزيرة الصحة يكاترينا تيكارادزه خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه "تم الكشف عن الفيروس لدى مواطن جورجي عائد من إيران عبر أذربيجان".

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وأكدت الوزيرة نقل المصاب إلى مستشفى خاص بالأمراض المعدية، مشيرة إلى أن احتمال انتشار الفيروس في البلاد ضئيل جدا، حيث تم نقل المواطن إلى المستشفى بعد عبوره الحدود مباشرة، معربة عن ثقتها بأن

جورجيا قادرة على التصدي للفيروس.

يذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا بلغ أكثر من 81 ألف شخص، نحو 3 آلاف منهم خارج الصين. وقد تم تسجيل أكثر من 2.7 حالة وفاة بسبب الفيروس حول العالم، بينما شفي من المرض نحو 30 ألف مصاب.