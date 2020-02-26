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أول إصابة بفيروس كورونا في مقدونيا الشمالية

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أكدت وزارة الصحة في مقدونيا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، موضحة أن الحديث يدور عن امرأة عادت إلى البلاد من إيطاليا مؤخرا، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة.

 

وأضافت وزارة الصحة أن الأشخاص

الذين كانوا رافقوا المرأة على متن حافلة "ميني فان" أثناء العودة من إيطاليا يخضعون حاليا للفحوصات الطبية.

 

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ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان كرواتيا تسجيل الإصابة

بفيروس كورونا لدى شاب زار مدينة ميلانو الإيطالية من 19 إلى 21 فبراير.

 

من جهته، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في أعقاب اجتماع مع المسؤولين في وزارة الصحة، عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس في بلاده، مؤكدا استعداد لهيئات الطبية للتعامل مع انتشار الفيروس إن حدث.

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