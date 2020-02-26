مجلس الوزراء الكويتي يدعو المواطنين والمقيمين تجنب التجمعات ويحذر من الشائعات

دعا مجلس الوزراء الكويتي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تجنب التجمعات التي من شأنها نشر العدوى وانتشار وباء كورونا وتجسيد التعاون البناء وتفهم الإجراءات الهادفة لتأمين سلامتهم وحمايتهم من المرض وعدم الالتفات لما يتم بثه من شائعات ومعلومات غير صحيحة حول هذا الوباء.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي عقب الجلسة الاستثنائية التي عقدت برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء ان جاري تنفيذ خطة الطوارئ الصحية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لعلاج الإصاباتالتي تم اكتشافها في دولة الكويت لمواطنين قادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تم عزلهم في أحد المستشفيات الحكومية المعدة والمجهزة للتعامل مع الفيروس وهم بحالة مستقرة.
وأشار مجلس الوزراء انه جاري اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإجلاء المواطنين المتواجدين في الدول التي تفشى فيها هذا الفيروس وتأمين عودتهم إلى البلاد تمهيدا لإخضاعهم للفحوصات الطبيةالأولية وتطبيق إجراءات الحجر وكلف وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالإنابة التنسيق مع رئيس مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لتمكين الحكومة من عرض إجراءاتها في مواجهة هذا الوباء لأعضاء مجلس الأمة.
كما كلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بعقد مؤتمر صحفي يومياً لاطلاع الرأي العام على كافة المستجدات المتعلقة بالفيروس بصورة شفافة وتكليف مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الصحة بدراسة الأضرار المترتبة على نظام البصمة المعمول به في إثبات حضور الموظفين، إن وجدت، وتقديم المقترحات العملية للبدائل الممكنة لنظام البصمة والتي قيل انها تسبب في نقل العدوى.
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