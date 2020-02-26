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الكويت تطلق اسم مبارك على أحد الصروح المهمة فيها

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نعى مجلس الوزراء الكويتي ببالغ الحزن والأسى رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الثلاثاء، معربا عن صادق تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبد

الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري الشقيق وإلى أسرة الفقيد الراحل خاصة هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبدًا عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين، نسأل الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصالحين والصديقين والأبرار.

 

وبناء على أمر أمير البلاد  وتقديراً لمكانة الراحل الكبير وتخليدًا لذكراه، فقد قرر مجلس الوزراء إطلاق أسمه على أحد الصروح المهمة في دولة الكويت.

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