ولي العهد يجتمع بالرئيس الموريتاني

اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك في مقر إقامته في مدينة الرياض. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات السعودية الموريتانية، ومجالات التعاون الثنائي خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.



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