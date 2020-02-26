قمة سعودية موريتانية وتوقيع 4 اتفاقيات ومذكرات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وشهد خادم الحرمين والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما كان في استقباله، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز. وقد أجريت للرئيس الموريتاني، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس الموريتاني مستقبليه، كما صافح خادم الحرمين الوفد الرسمي المرافق للرئيس الموريتاني.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين مأدبة غداء تكريما لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

جلسة مباحثات

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وحضر المباحثات، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، الوزير المرافق، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع المطيري.

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كما حضرها من الجانب الموريتاني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الاقتصاد والصناعة عبدالعزيز ولد الداهي، ووزير البترول والمعادن والطاقة محمد ولد عبدالفتاح، ووزير التجارة والسياحة سيد أحمد محمود، ووزير التنمية الريفية الدي ولد الزين، ووزير مدير ديوان فخامة رئيس الجمهورية محمد أحمد الحويرثي، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي سيدي عالي.

أربع اتفاقيات

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

فقد تم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووزارة الثقافة في المملكة، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية)، وقعها من الجانب السعودي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتم توقيع اتفاقية في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني والفني بين وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة، وقعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للوثائق الوطنية في الأمانة العامة للحكومة في الجمهورية الموريتانية، ودارة الملك عبدالعزيز في المملكة، وقعها من الجانب السعودي نائب الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز، عبدالرحمن بن محمد السدحان، ومن الجانب الموريتاني سفير الجمهورية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي.