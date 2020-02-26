ولي العهد والرئيس الجزائري يستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك



اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مع الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في مقر إقامته بمدينة الرياض. وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات المستجدات الإقليمية. حضر الاجتماع، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني. كما حضر من الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.

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