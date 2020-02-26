كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: هناك إصابات بفيروس "كورونا" لا يمكن تتبع مصدرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد وزير الصحة الألماني ينس شبان، مساء اليوم الأربعاء، بأن "برلين على شفا انتشار لفيروس كورونا الجديد عقب ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين"، وحث وزراء الصحة في الولايات الألمانية والمستشفيات وأصحاب العمل على "بحث استعدادهم للوباء"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف شبان: "لم تعد سلاسل العدوى قابلة للتتبع جزئيا، وهذا شيء جديد، وهناك أعداد كبيرة من الناس خالطوا المرضى وهذا يمثل تغيرا كبيرا بالنسبة للستة عشر مريضا، الذين لدينا حتى الآن حيث يمكن إرجاع السلسلة للأصل في الصين".

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 80980 إصابة بالفيروس في 33 دولة حول العالم، وأن المرض أصاب 13 دولة أوروبية، وأن 96,5% من الإصابات مسجلة في الصين.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن استخدام عبارة "وباء عالمي" دون مبالاة لوصف فيروس "كورونا" قد يساهم في زيادة المخاوف غير المبررة، متابعاً أن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، "وهذا أمر غير صحيح".

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن ظهور الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الجديد في مدينة ووهان، ومنذ ذلك الوقت انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وأعلنت المنظمة "حالة طوارئ صحية" ذات بعد دولي.