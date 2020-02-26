كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بخسائر تتجاوز تريليون دولار.."كورونا" زلزال يدمر إقتصاد العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يقوم فيروس "كورونا" بالإنتقال بين البشر وشل حركة الناس والتنقل بين الدول فقط، وإنما كان تأثير الفيروس أشد وطأة على الإقتصاد العالمي وحركته، فأصاب الوباء قطاعات إقتصادية ضخمة بالشلل ويتوقع أن تحدث "وفيات" إقتصادية ضخمة في حال لم يتدراك العالم الوباء وتأثيره، ويكفي لتعلم تأثير الوباء على الإقتصاد أن تنظر حولك وترى كم منتج صيني أو يعتمد على دول ضربها الوباء.

*تريليون دولار

كشف صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه أن حجم خسائر كورونا تصل إلى تريليون دولار في حال تحوله إلى وباء عالمي، خاصة مع وصول عدد الوفياة الناجمة عنه إلى 3 ألاف مريض، والمصابين إلى 80ألف مريض، مما أدى إلى زيادة الغياب عن العمل، وانخفاض الإنتاج، والتغيرات في جداول السفر، وتعطيل سلاسل التوريد وتخفيضات في التجارة والاستثمار.

بينما تأتي مؤشرات فاتورة الوباء الثانية من داخل وول ستريت؛ حيث دفع الخوف من الوباء الأسواق مجددًا إلى الإنخفاض، وانخفضت عائدات السندات الأمريكية بمقدار 5 نقاط أساس، وتلتها أسهم شركات الطيران بنسبة - 1.322٪، ومنها الخطوط الجوية الأمريكية التي انخفضت بمقدار 6,4%.

*أبرز المناطق المصابة

وتعد أبرز الخسائر الإقتصادية، الإغلاق المطول للمصانع في الصين، كما أدى انتشار الفيروس إلى تعطيل المصانع في كل من كوريا الجنوبية وإيران وشمال إيطاليا (المركز الصناعي للبلاد)، ومن المرجح أن يجلب الفيروس الذي إنتقل إلى إيطاليا الركود الإقتصادي الذي قد يصيب باقي أوروبا.

*كوريا الجنوبية

بينما تلقت الخطوط الجوية الكورية "كوري إير" ضربة موجعه، بعد الإعلان عن إصابة أحد العاملين بها بالمرض، رغم أن الشركة أعلنت عن برنامج لتنظيف الطائرات وإرسال الحجر الصحي والإستعانة بمضيفات مدربات على ذلك وتثبيت الكاميرات كما أغلقت مكاتبها في العاصمة سيول.،

وتقدم الشركة المبالغ المستردة للمسافرين الذين تذاكر سفرهم إلى وجهات وضعت قيود على السفر إليها بسبب فيروس كورونا، فعلى سبيل المثال، إذا قام مسافر بزيارة الصين مؤخرًا، فسيتم رد تذكرته إلى الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تمنع استقبال المسافرين الذين قاموا بزيارة الصين في آخر 14 يومًا، ولكن في الوقت الحالي، لا تقوم شركة الخطوط الجوية الكورية بإعادة أي أموال على الرحلات الجوية المحجوزة إلى كوريا الجنوبية،بعد أن وصلت إجمالي الحالات التي تم التحقق منها في كوريا الجنوبية إلى 892 حالة، و8 حالات وفاة

*الإقتصاد الإسرائيلي

كما كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن أبرز خسائر الكيان الصهيوني من جراء فيروس "كورونا"، حيث خسرت شركة العال الإسرائيلية الشركة الرئيسية للخطوط الجوية الإسرائيلية- ما يزيد عن 50 مليون دولار في الشهر الماضي فقط.