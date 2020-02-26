كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة: بوتين يقر بإجراء تصويت على تعديلات دستورية في أبريل المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، على إجراء تصويت على مستوى البلاد للسماح للمواطنين بإبداء رأيهم في مجموعة من التعديلات الدستورية يوم 22 أبريل المقبل، حسب ما ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

وقال النائب بافل كراشينينيكوف: إن "بوتين وافق على المقترح"، وكان قد اقترح خلال الشهر الماضي، تعديلات دستورية قد تتيح له المجال لإبقاء قبضته على السلطة، بعد ترك الرئاسة عام 2024، وفقًا لما نقلته الوكالة.

ودافع بوتين خلال لقائه مع مواطنين، في وقت سابق من هذا الشهر، عن الخطط المثيرة للجدل بشأن التعديل الدستوري في بلاده.

وأفاد خلال فعالية بالمدينة الصناعية تشيريبوفيتس: بأنه "لم يقم باقتراحات التغيير من أجل توسيع نطاق صلاحياته، لكنه تأكد بعد كثير من الأعوام في السلطة أن بعض الأمور لم تعد تسير كما ينبغي، لذا يجب أن يصوّت الشعب الروسي على قبول التغييرات، ويعد ذلك أعلى أشكال الديمقراطية".