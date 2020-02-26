كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادة الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن سعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وعبر الشيخ خليفة بن زايد في الرسالة عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.