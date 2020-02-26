كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبر: أمريكا لا تنوي العودة إلى الحدود السورية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مساء اليوم الأربعاء، إن "القوات الأمريكية لا تنوي العودة إلى الحدود السورية التركية، ولا أرى في الوقت الحالي أي إمكانية للعودة إلى الحدود".

وأضاف إسبر: أن "البنتاجون لا يزال يركز على ضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكدًا على أن إدلب هي المنطقة الأكثر تعقيدًا من بين جميع المناطق، نظرًا لالتقاء العديد من أطراف الصراع هناك.

وسُئل وزير الدفاع الأمريكي عما إذا كان الجيش الأمريكي يخطط للمشاركة في الحرب الداخلية، فأجاب قائلا: "لم يكن هناك حديث عن المشاركة في الحرب الأهلية السورية، ونعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي العملية السياسية التي تجري الآن".