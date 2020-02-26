كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تتصل بالمسؤولين الأمريكيين لحل هذه المشكلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ستيفان دوجاريك، مساء اليوم الأربعاء، أن "الأخير لا يزال على اتصال مع كبار المسؤولين الأمريكيين؛ لحل مشكلة عدم منح تأشيرات إلى بعض الدبلوماسيين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة".

وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي: إن "مسألة عدم إصدار التأشيرات وتشديد القيود المفروضة على سفر ممثلي بعض الدول الأعضاء هي مسألة تثير قلقًا كبيرًا لدى الأمين العام".

وتابع: "يواصل كل من الأمين العام ومستشاره القانوني إثارة هذه المخاوف مع كبار المسؤولين الحكوميين في البلد المضيف (الولايات المتحدة الأمريكية) في محاولة البحث عن حل لهذه القضية، وعدد التأشيرات التي لم تصدرها الولايات المتحدة للدبلوماسيين خلال العام الماضي (مرتفع)".