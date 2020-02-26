كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الكويت يأمر باطلاق اسم "حسني مبارك" على أحد الصروح المهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الأربعاء، في بيان إن "الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر، أصدر أمرًا ملكيًا بإطلاق اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على أحد الصروح المهمة في البلاد.

هذا ونعى مجلس الوزراء "ببالغ الحزن والأسى رئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الثلاثاء، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلى الشعب المصرى الشقيق وإلى أسرة الفقيد الراحل خاصة".

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وأضاف: "وفى غمرة مشاعر الاعتزاز التى يعيشها الكويتيون فى عيد الكويت الوطنى ويوم التحرير المجيدين، فإن دولة الكويت قيادة وشعباً تستذكر بكل الامتنان والتقدير مواقفه التاريخية الحازمة ودوره المحورى فى تشكيل الموقف العربى الرافض منذ اللحظات الأولى للغزو الصدامى الغادر على دولة الكويت، والتأسيس لقيام أقوى تحالف دولى فى مواجهة جريمة الغزو الغاشم إلى أن استعادت دولة الكويت حريتها وسيادتها".

وأشار إلى أنه "بناء على أمر أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وتقديراً لمكانة الراحل الكبير وتخليداً لذكراه، فقد قرر مجلس الوزراء إطلاق اسمه (حسنى مبارك) على أحد الصروح المهمة فى دولة الكويت".

وتوفى "مبارك" يوم أمس عن عمر يناهز 91 عامًا، وشيعت الجنازة ظهر اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة.